VIDÉO - Bac 2018 - Ils ont passé l'examen ensemble : un père et sa fille obtiennent tous deux mention assez bien

SOLIDAIRES - Jumeaux, triplés, ados de 13 ans, octogénaires... A chaque session du bac son lot de candidats atypiques. Cette année, Christophe et Juliette, un père et sa fille, avaient décidé de passer le bac ensemble, une aventure singulière qu'ils avaient raconté au JT de TF1. On apprend ce vendredi qu'ils ont tous les deux décroché le fameux sésame avec mention.