VIDÉO - Résultats du bac 2018 : ça se passait comment il y a 50 ans ? Plongée dans les archives de l'INA

C'est l'examen le plus redouté des élèves. Et ça fait des années que ça dure. Alors que près de 735.000 candidats attendent, non sans crainte pour beaucoup d'entre eux, de savoir s'ils sont admis au bac ce vendredi 6 juillet, le JT de 13 heures de TF1 s'est plongé dans les archives de l'INA sur les annonces des résultats. L'occasion de voir qu'il y a 50 ans, c'était le recteur en personne qui lisait à voix haute les noms des lauréats. A l'époque, seuls 6 candidats sur 10 décrochaient le fameux sésame.





Angoisse, joie ou déceptions. Les scènes d'annonce des résultats restent immuables. A noter qu'en 1977, où nous amène ce reportage, seuls 318.000 candidats étaient inscrits à l'épreuve, la moitié du contingent de cette année. Et qu'n 1989, le taux de réussite n'était encore que de 73%, contre 88% l'an dernier.