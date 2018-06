19 juin 1986 : tchao Coluche !

Il y a 32 ans, Coluche est décédé à l'âge de 41 ans au volant de sa moto après avoir heurté un camion près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Les jours qui ont suivi sa mort, les hommages se sont enchaînés. Yves Montand l'avait notamment traité de "tendre et lucide enfoiré" lors de ses obsèques, le 24 juin 1986. Quid des autres hommages à l'humoriste et comédien français ? Quelles sont ses séquences qui nous ont marqués ?



Ce mardi 19 juin 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", rend hommage à Coluche, décédé le 19 juin 1986. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 19/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.