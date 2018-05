A Nice, le président de l'université menace de mort un manifestant

Alors que s'est-il passé ? Mercredi, "un groupe de personnes (...) a forcé les portes du siège de l'université pour essayer de s'y barricader", raconte le parquet de Nice. Là, des échauffourées éclatent et deux membres du personnel sont blessés. Un des manifestants a jeté une chaise sur un membre du personnel. Il est "en arrêt maladie pour 8 jours à cause d’un traumatisme crânien et de douleurs aux cervicales", rapporte l'université.





Deux jours plus tard, le protestataire, non étudiant, est formellement identifié et placé en garde à vue. Il avait déjà été condamné il y a deux mois pour des faits similaires à un travail d'intérêt général, condamnation dont il a fait appel.

Et ce dimanche, ce jeune homme de 23 ans a été mis en examen pour violences en réunion et avec arme par destination, dégradations touchant un bien d'utilité publique et refus de donner le code de son téléphone. Il a été placé sous contrôle judiciaire.