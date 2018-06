VIDÉOS - Mort d'un enfant dans un accident d'ascenseur : "Une cabine qui se décroche, c'est extrêmement rare", selon les experts

Il faut dire que la réglementation soumet les ascenseurs à de nombreux contrôles de sécurité. "La nature des contrôles et des vérifications est multiple. D'abord, l'agent de maintenance lui-même fait une visite comprenant des éléments de sécurité au moins toutes les six semaines. Ensuite, il y a un contrôle annuel qui relève du code du travail ainsi qu'un contrôle quinquennal effectué par un contrôleur technique. Sans oublier que la commission de sécurité intervient fréquemment, sous la responsabilité du maire", énumère Alain Zeliszewskin, en soulignant que "la totalité de ces contrôles conduit normalement à l'assurance d'une sécurité optimale".





Dans le cas de l'ascenseur du centre commercial, les témoins parlent d'une machine tombant pourtant régulièrement en panne. Peut-on y voir un lien avec le drame survenu vendredi ? Pas forcément, répond François Guiauchain. "Les ascenseurs, comme toutes machines, ont un certain nombre de pannes chaque année, en moyenne cinq ou six par an. Il n'est pas évident que les phénomènes de panne expliquent l'accident. Je pense plutôt à une conjonction d'événements exceptionnels", estime l'expert, tout en insistant sur le fait qu'il manque d'éléments, à ce stade, pour expliquer réellement les raisons de l'accident.