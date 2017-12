Accident de Millas : des milliers de personnes signent une pétition en soutien à la conductrice du car scolaire

Six enfants ont perdu la vie dans ce terrible accident survenu dix jours avant Noël dans les Pyrénées-Orientales et plusieurs familles vont se constituer parties civiles pour pouvoir accéder au dossier. Alors que les investigations se poursuivent pour tenter de déterminer les causes de ce drame, une pétition a été mise en ligne en fin de semaine dernière pour soutenir la conductrice du car scolaire qui emmenait les élèves de Millas à Saint-Féliu-d'Avall. Près de 9 000 personnes l'avaient déjà signée ce mardi cinq jours après sa mise en ligne.





Nadine, 48 ans, a été mise mise en examen pour "homicides et blessures involontaires" par imprudence une semaine après l'accident, le 19 décembre 2017. Pour les milliers de signataires, la quadragénaire a été accusée trop vite et sans doute à tort alors que les investigations se poursuivent.