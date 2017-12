Accident de Millas : en colère, des familles de victimes se constituent partie civile

Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, a assuré ce mardi vouloir "mieux faire" dans la prise en charge des proches des victimes, après que trois familles de victimes de la catastrophe de Millas ont fait part de leur sentiment d'"abandon".





Le préfet des Pyrénées-Orientale a rencontré ce jour les familles des victimes en mairie de Saint-Féliu-D'Avall, d'où étaient originaires les enfants. Accompagné par le recteur d'académie, il a reçu "individuellement et à leur demande cinq familles endeuillées" et "leur a rappelé les efforts déployés (...) par l’ensemble des services de soins et de secours, qui ont entrepris tout leur possible pour sauver des vies", selon un communiqué de la préfecture. Il a souligné que "l’équipe de direction, les médecins et les soignants du centre hospitalier de Perpignan avaient veillé à ce que l’information aux familles des enfants décédés se fasse de manière digne et individualisée, avec la possibilité d’un soutien psychologique immédiat".





Toujours selon le texte du communiqué, le préfet et le recteur "ont entendu et pris en compte les remarques des familles sur les maladresses qu’elles ont pu ressentir à l'occasion de l’annonce du décès de leur enfant et dans les jours qui ont suivi".