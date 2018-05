Accusations de harcèlement contre sa femme : le producteur Thomas Langmann déféré ce vendredi

Selon Le Point, Céline Bosquet avait quitté le domicile conjugal l’été dernier avec leurs deux enfants. Alors qu'elle a d’ores et déjà décrit les difficultés de son couple devant les enquêteurs - et notamment l’addiction de son mari aux drogues dures -, elle a également indiqué lors de son dépôt de plainte le 30 mars dernier que celui-ci l’inondait de messages depuis leur séparation. "Je vais t'écraser comme une merde", "Tu devrais te faire interner" ou "Je veux évacuer la haine que tu forges en moi et les envies qu'elle procure" seraient quelques-uns des messages reçus par la jeune femme et consignés dans sa plainte.





Dans cette plainte, la jeune femme confie également ses craintes : "Je vous informe avoir très peur de M. Langmann et de ses fréquentations et le prendre très au sérieux lorsqu'il me menace, car je vous précise d'une part qu'il a déjà été condamné par le passé sur des faits de violences sur son ex-épouse, qu'il a également agressé mon père et que ce dernier a déposé une plainte. Et qu'enfin, il est toujours en proie à ses addictions. Ces menaces et ses propos mensongers altèrent ma santé, d'autant que j'ai deux enfants en bas âge à ma charge."