Accusations de viol et de harcèlement chez les pompiers de Paris : "Pas de corporatisme si les faits sont avérés"

"Les dernières affaires nous montrent qu'il y a encore du chemin à parcourir", reconnaît Jean-Claude Gallet, évoquant la création d'un "cours en ligne pour sensibiliser sur le harcèlement sexuel et moral, les risques encourus". Le général de la BSPP se dit "convaincu" que quand les femmes, qui constituent 3% des effectifs seulement, grimperont dans la hiérarchie, "90% des problèmes de harcèlement, de négation de l'autre, d'humiliation seront traités". "Je ne ferai pas preuve de corporatisme si les faits sont avérés", martèle-t-il au sujet d'une autre affaire remontant à 2009 et 2010 et impliquant trois pompiers, mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur une personne de moins de 15 ans.