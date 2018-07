Affaire Adama Traoré : la famille dénonce la lenteur de la justice

Deux ans après la mort d'Adama Traoré, une marche en sa mémoire a été organisée ce samedi 21 juillet à Beaumont-sur-Oise. Les circonstances du décès sont encore floues. Pour rappel, le 19 juillet 2016, ce jeune homme de 24 ans mourait lors de son interpellation. Depuis, l'expertise médicale se fait attendre. Sa famille a dénoncé la lenteur de la justice et veut obtenir des réponses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.