Affaire Benalla : le ministère de l'Intérieur mis au courant dès le 2 mai

Selon les informations de France Inter et de L'Opinion, confirmées à LCI, Beauvau avait en effet eu connaissance des faits dès le lendemain de leur déroulement. Et, selon les mêmes sources, c'est le ministère de l'Intérieur qui a prévenu l'Elysée, avec qui ses conseillers police sont en contact permanent. A l'instar du Château, le ministère de l'Intérieur n'a donc pas, lui non plus, jugé bon de signaler les faits au parquet. Par la suite, ainsi que le révélait déjà Le Monde, Alexandre Benalla sera convoqué par son supérieur hiérarchique, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron Patrick Strzoda, puis suspendu quinze jours, en compagnie de Vincent Crase.