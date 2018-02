VIDÉO - Affaire Alexia Daval : le coup de gueule de la procureure de Besançon contre la "folie médiatique"

Elle indique également que d'autres "investigations doivent être effectuées à l'abri des pressions et des violations du secret de l'instruction". Elle a tenu à rappeler les principes de présomption d'innocence dont jouit Jonathann Daval et celui du secret de l'instruction, qu'elle estime bafoués. Une prise de parole "pour porter la voix de la raison".





"Se joue, le destin d'un homme qui jouit de la présomption d'innoncence", a-t-elle déclaré, rappelant que Jonathann Daval peut modifier ses déclarations devant un juge d'instruction. "La présomption d'innocence que l'on bafoue, c'est son profil psychologique que l'on évalue, et lorsqu'il est affirmé qu'il sera d'ores et déjà condamné, la date de son procès quasiment fixée", explique la procureure.





"Juste rappeler à ceux qui vous regardent, qui doivent croire en la justice et en ce qu'elle représente, que la valeur fondamentale de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction ne se marchande pas", dit-elle. Elle évoque enfin, la mémoire d'Alexia Daval, "que l'on salit, chaque jour un peu plus", dit-elle.