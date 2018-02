Affaire Alexia Daval : les aveux de Jonathann "ne collent pas à la réalité", selon l’avocat des parents

Pour lui, le suicide d’un trentenaire retrouvé une balle dans la tête à Esmoulins près de Gray (Haute-Saône), là où s’est déroulé le meurtre d’Alexia Daval, interroge et il va demander au procureur de la République de Vesoul un prélèvement d’ADN de la victime. Cela pourrait peut-être permettre de lever le voile ou non sur l’ADN non identifié retrouvé près du corps d’Alexia. "Y a-t-il un lien entre ce suicide et la mort d’Alexia ? Parfois, le hasard est redoutable. Dans une commune de 140 habitants, où il ne s’est rien passé depuis la venue de Louis XIV, avoir deux morts violentes à quelques centaines de mètres de distance, c’est surprenant", conclut-il.





L’avocat évoque des doutes autour de ce suicide, sur le fait que l’homme a pratiquement le même âge que Jonathann Daval qui a passé sa jeunesse à Esmoulins. "Jonathann Daval n’a pas encore avoué avoir brûlé le corps de sa femme. Qui l’a fait alors ?", se demande Me Florand. Il explique que les parents d’Alexia ont été traumatisés par les rebondissements de l’affaire et ne comprennent pas comment leur gendre a pu passer à l’acte. "C’est un nouveau Jonathann, calculateur et violent, l’homme le plus détesté des Français aujourd’hui, que les parents découvrent…", raconte l’avocat. Avant de conclure : "On a tous besoin de connaître la vérité !"