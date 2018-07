Meurtre d'Alexia : l'avocat de la famille Daval évoque "une bagarre et des coups"

Ce vendredi matin, Me Florand enfonce le clou. Interviewé sur RMC, il a indiqué qu’"Alexia a subi de graves violences physiques non sexuelles avant de finir étranglée et carbonisée. (…) Il y a forcément eu une bagarre et des coups portés". Et d’ajouter : "Déjà pour étrangler quelqu’un, c’est long et cela dure plusieurs minutes. Vous voyez devant vous les yeux de la personne qui vous supplie d’arrêter. Il faut beaucoup de rage, de violence et de haine".





Selon RTL, les médecins légistes ont décelé "5 fractures du crâne sur le jeune femme, occasionnées par des coups de poings". Des données qui laissent douter de la crédibilité des aveux du mari d’Alexia Daval.