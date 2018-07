Affaire Benalla: le parquet de Paris ouvre une enquête

Un collaborateur d'Emmanuel Macron a été suspendu quinze jours pour des violences sur un manifestant le 1er mai 2018. Sa suspension et sa mise à l'écart en matière de sécurité n'ont pas suffi à calmer la polémique. Alexandre Benalla, chargé de mission à l'Élysée, a été surpris dans une vidéo en train de frapper un manifestant. Il portait un casque et un brassard de police. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris.



