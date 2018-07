Affaire Benalla : les enquêteurs ont prolongé la garde à vue

Ce samedi 21 juillet, la garde à vue d'Alexandre Benalla dans les locaux de la police judiciaire de Paris a été prolongée de 24 heures. Les enquêteurs ont également perquisitionné sa maison et ont entendu trois autres policiers. Ces derniers sont accusés d'avoir transmis à l'ancien chargé de la protection d'Emmanuel Macron les images de la vidéo de surveillance le compromettant.



