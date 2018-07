Affaire Benalla : que retenir de l'interview d'Alexandre Benalla dans Le Monde ?

Pour la première fois depuis le déclenchement de l'affaire qui porte son nom, Alexandre Benalla prend la parole. Dans une interview fleuve, publiée par le journal "Le Monde", il a assumé sa faute et a livré sa version des faits sur les échauffourées du 1er mai 2018. Mais l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron dénonce aussi une volonté d'atteindre le président de la République. "Les gens qui ont sorti cette information sont d'un niveau important", a-t-il dit.



