Affaire Benalla : que s'est-il passé avant les violences ?

Dans un communiqué, Alexandre Benalla a expliqué avoir "pris l'initiative de prêter main-forte à des policiers", qui étaient dépassés par les événements du 1er mai. Il a évoqué une action vigoureuse, mais sans violence. Il a d'ailleurs précisé que personne n'a été blessé. Justement, de nouvelles images sur les circonstances de cette fameuse journée à la place de la Contrescarpe, ont permis d'y voir plus clair. Alors, que s'est-il réellement passé ?



