Affaire Benalla : que s'est-il passé le 1er mai, place de la Contrescarpe ?

C'est à ce moment-là qu'Alexandre Benalla revient dans le champ de la vidéo publiée par Le Monde. Alors que le jeune homme est péniblement extirpé par les CRS et Vincent Crase de la place de la Contrescarpe, il tombe à genoux devant Vincent Crase, qui lui demande : "Tu me lâches !" ; "Ecoute-moi, écoute-moi !". Alexandre Benalla arrive derrière le jeune homme, le relève violemment en le tenant par le cou, et le traîne sur quelques mètres. Le jeune homme tente de s'échapper de son étreinte, mais Benalla lui inflige des coups sur la nuque, toujours sous le regard des CRS. Le jeune homme ploie sous les coups et se retrouve à nouveau à terre, où Benalla le frappe à nouveau, avant de s'arrêter quelques instants puis, s'apercevant qu'il est filmé par des vidéastes amateurs, s'en retourne auprès du major Mizerski. Le jeune homme, plié en deux, se relève péniblement, et, entouré de badauds, rejoint sa compagne, très éprouvée. En pleurs, elle s'écrie : "Ils sont malades, ils sont malades."