Affaire Benalla : que s'est-il passé le 1er mai, place de la Contrescarpe ?

C'est la séquence par laquelle le scandale arrive, révélée par Le Monde dans la soirée du mercredi 18 juillet. C'est sur ces images qu'on voit Alexandre Benalla s'en prendre, casque à visière sur la tête, aux deux manifestants. Il est d'abord vu extirpant manu militari la jeune femme, son bras tenant fermement son cou, de la cohue, puis disparaît du champ de la caméra. Dans une autre vidéo, obtenue par le Huffington Post, et diffusée jeudi 19 juillet, on voit Benalla, accompagné par Philippe Mizerski (qui a traversé la rue), plaquer la jeune femme contre la vitrine d'un bar, et la faire tomber, s'y prenant à deux reprises. Dans le même temps, son compagnon tente d'échapper à l'emprise des CRS, leur opposant une résistance passive, tandis que Vincent Crase lève à plusieurs reprises la main sur lui et lui intime de se relever. "J'ai appréhendé quelqu'un et l'ai remis aux policiers", justifie-t-il auprès du Monde : "Ils cassaient en toute impunité".