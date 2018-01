Affaire Dupont de Ligonnès : il y avait bien un moine qui lui ressemblait mais ce n'était pas lui

Ouest-France, cette opération faisait suite au signalement d'un homme qui ressemblerait beaucoup à Xavier Dupont de Ligonnès, lors d'une messe du monastère de Saint-Désert-des-Carmes, à Roquebrune-sur-Argens. Le monastère a démenti, auprès de Var Matin, avoir hébergé le suspect de la tuerie de Nantes. Et de fait, selon une information confirmée à LCI, les enquêteurs ont bien trouvé un moine ressemblant au célèbre père de famille en fuite, mais ont bien dû conclure que... ce n'était pas lui.





Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants, début avril 2011, à Nantes. Le 21 avril, les corps de son épouse et de leurs quatre enfants, avaient été retrouvés dissimulés sous la terrasse de la maison familiale. Depuis, plus de nouvelles. C'est précisément dans cette commune de Roquebrune-sur-Argens que l'homme a été vu pour la dernière fois, le visage gravé sur la bande vidéo d'une caméra de surveillance.