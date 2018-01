Affaire Dupont de Ligonnès : l'opération dans le monastère est terminée

Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants, début avril 2011, à Nantes. Le 21 avril, les corps de son épouse et de leurs quatre enfants, avaient été retrouvés dissimulés sous la terrasse de la maison familiale. Depuis, plus de nouvelles. C'est précisément dans cette commune de Roquebrune-sur-Argens que l'homme a été vu pour la dernière fois, le visage gravé sur la bande vidéo d'une caméra de surveillance.