Affaire Dupont de Ligonnès : un signalement relance les recherches

Des témoins ont alerté la police concernant l'affaire Dupont de Ligonnès. Ils croyaient avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès dans un monastère de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Recherché depuis sept ans, cet homme est soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants avant de les enterrer sous la terrasse de leur maison. Cette affaire est l'un des dossiers criminels le plus mystérieux de ces trente dernières années.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.