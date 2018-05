Affaire Grégory : les mises en examen annulées

Trente-trois ans après les faits, toute une partie de la procédure vient de s'effondrer. Les mises en examen en juin dernier de plusieurs membres de la famille, suspectés d'avoir participé à l'assassinat de l'enfant dans les Vosges, ont été annulées. Ces trois suspects étaient poursuivis pour enlèvement et séquestration suivie de mort du petit garçon. Les parents du petit Grégory demandent à ce qu'ils soient de nouveau mis en examen. Mais pourquoi cette affaire vieille de trente ans coince-t-elle autant ?



