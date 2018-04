Affaire Jonathan Coulom : un pédophile allemand a confessé être l'auteur du meurtre

Jonathan Coulom avait été retrouvé mort ligoté dans un étang, quelques semaines suivant sa disparition dans la nuit du 6 au 7 avril 2004. Malgré une très longue enquête et les 1 500 prélèvements ADN effectués, les gendarmes ne sont jamais parvenus à identifier le meurtrier. Mais une révélation récente pourrait changer la donne. Martin Ney, un pédophile, condamné à perpétuité pour l'homicide et le viol de trois garçons en Allemagne, a avoué à un codétenu le meurtre de Jonathan Coulom.



