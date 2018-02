Affaire Maëlys : aveux, ossements retrouvés... retour sur une journée "éprouvante" qui clôt six mois de questionnements

Sur place, la journée de recherche semble avoir été difficile. L’homme de 34 ans a emmené les enquêteurs à une dizaine de kilomètres, dans les Gorges de Chailles, un lieu "où il y a de la forêt, où il y a un petit ravin, extrêmement reculé", a précisé le procureur. "Il nous a fallu la journée pour retrouver l’endroit où il s’était débarrassé du corps. Les recherches ont été rendues très difficiles, la neige étant tombée cette nuit. Les constatations ont été extrêmement difficiles". Des ossements, un crâne et un os long, ont été découverts peu avant la nuit par les chiens spéciaux des gendarmes. "Cela a été une journée dense et éprouvante pour tout le monde, juges d’instruction, enquêteurs, les conditions atmosphériques ne nous ont pas facilité la tâche", a-dit encore le procureur.





Alain Jakubowicz, l’avocat, a, juste après, raconté lui aussi cette "journée extraordinaire". Et s'est félicité de la bonne coopération de son client. "Quand Nordahl Lelandais a caché le corps, c’était la nuit. Il n’était pas du tout sûr de retrouver cet endroit. On a pris une route, une autre route", raconte l’avocat. "Puis à un moment on a appelé une déneigeuse, et petit à petit on a vu qu’il se réappropriait les lieux. Ce sont des endroits extrêmement escarpés, on le voyait montrer des rochers, en disant je pense que c’est là... C’est sûr certains pensaient qu’il nous menait en bateau. Lorsqu’il a indiqué ce lieu, nous avons commencé à redescendre, tous. A un moment, il a dit 'je veux y retourner'. Nous avons rebroussé chemin. Il s’est effondré, à genoux et en larmes." Les parents de la petite Maëlys, eux, accusent le coup après six mois d'une attente insoutenable. "Nous gardons le slience par respect et dignité après cette terrible nouvelle", ont-ils fait savoir par l'intermédiaire de leur avocat. Ils ignorent toujours ce qu'il s'est passé cette funeste nuit d'août quand leur fillette de 9 ans a croisé le chemin de Nordahl Lelandais.