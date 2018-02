Affaire Maëlys : des psychiatres désignés pour expertiser Nordahl Lelandais

Leurs résultats sont attendus par la justice dans quelques semaines, au plus tôt au début du printemps. Selon nos informations, plusieurs experts psychiatres ont récemment été désignés par les juges d’instruction en charge de l’affaire Maëlys afin de sonder la personnalité de Nordahl Lelandais. Ces spécialistes auraient d’ores et déjà commencé à interroger en prison l’unique suspect dans l’affaire Maëlys pour tenter de percer son fonctionnement mental. Comme il est systématiquement ordonné dans les affaires criminelles, la justice attend de ces experts qu’ils se prononcent sur la responsabilité pénale de Nordahl Lelandais mais aussi sur son caractère, son tempérament et, plus largement, sur sa nature.





Ces résultats sont très attendus par les différentes parties du dossier dans la mesure où Nordahl Lelandais nie les faits qui lui sont reprochés malgré plusieurs éléments accablants. Cette enquête, si toutefois le suspect se prêtait à l’exercice de l’introspection, permettrait de faire la lumière sur sa personnalité : pervers, narcissique, psychopathe, sujet à des pulsions meurtrières ? L’analyse pourrait aussi éclairer l’autre crime pour lequel il est mis en examen, celui du caporal Noyer. “S’il est capable de passer à l’acte avec un militaire où une fillette, ça en dit long sur ses possibilités criminelles”, souligne une source proche de l’enquête.