Affaire Maëlys : l’avocat de Nordahl Lelandais fustige les "incohérences" de la "version officielle"

Il ne décolère pas. Au lendemain du rejet de la demande de remise en liberté de Nordahl Lelandais, principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys, son défenseur Me Alain Jakubowicz, s’est exprimé mercredi sur RTL. Si la décision du juge des libertés ne le surprend pas, l’avocat remet une nouvelle fois en cause la version des faits "incohérente" présentée par l’accusation. Et dénonce, surtout, les fausses informations et les "prétendus scoops" sortis dans les médias, qui constitueraient "un acharnement évident" contre son client.





Selon Me Jakubowicz, le dossier présente en effet des éléments qui contredisent la version "officiellement présentée par l’accusation et par la presse". Au coeur de cette controverse, l’heure de la disparition de la fillette dans la nuit du 26 au 27 août, estimée à 2h45 par le procureur. Alors que l’avocat avait évoqué un témoin indiquant avoir vu l’enfant à 3h15, des médias ont rapporté que ce cousin de la mère de Maelys était revenu sur cette chronologie. "Cela est inexact", assure l’avocat, selon lequel le témoin a donné l’horaire initial "le lendemain du drame, c’est-à-dire au moment où sa mémoire était la plus fraîche" et qu’il l’a confirmé un mois plus tard.