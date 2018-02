Affaire Maëlys : 6 mois après, comment les enquêteurs espèrent "faire parler la scène" de découverte des ossements

Sur le terrain, d’importants moyens sont déployés : plus d’une dizaine de personnes de l’IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale), composée notamment de généticiens, médecins légistes, d’experts en anthropologie, odontologie et entomologie, œuvrent "pour faire parler la scène". Même six mois après, ces prélèvements (substrat, empreintes, microtraces… ) et l’analyse fine de l’environnement seront essentiels. "Ils permettront d’être confrontés aux déclarations de Nordahl Lelandais. Par exemple, savoir si la date de la dissimulation du corps qu’il donne est cohérente", poursuit notre source.





C’est le travail de fourmi des enquêteurs qui a déjà permis de faire basculer l’enquête. Après une trace ADN de Maëlys retrouvée sur le tableau de bord du véhicule du suspect et des images de caméra de surveillance filmées la nuit de sa disparition, une microgoutte de sang de la fillette découverte sous le tapis du coffre de sa voiture a été déterminante. Au lendemain du mariage, Nordahl Lelandais avait effectué un nettoyage chirurgical de son véhicule. Il avait notamment lavé le coffre avec un produit pour jantes qui pouvait perturber l’odorat des chiens. "Le sang n’était plus détectable. La voiture a alors été désossée dans sa totalité pour permettre notamment d’accéder à des zones qui sont difficiles d'accès et donc à nettoyer", explique une autre source. Une opération rare, longue et minutieuse, opérée pièce par pièce par les techniciens de la gendarmerie, et qui a porté ses fruits.