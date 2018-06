Affaire Maelys : Nordahl Lelandais entendu le 3 juillet

Trois mois qu’il n’avait plus été entendu. Nordahl Lelandais va de nouveau être interrogé sur le "meurtre" de la petite Maelys dont il est soupçonné, dans la nuit du 26 au 27 août 2017. L'homme de 35 ans a reconnu son implication dans la mort de l'enfant ainsi que dans celle du caporal Arthur Noyer, disparu en avril 2017 après une fête à Chambéry, avançant pour les deux la thèse d'un "accident". Le mardi 3 juillet prochain, il sera ainsi auditionné par les juges d'instruction grenoblois chargés du dossier Maelys.





A leurs côtés, devrait être présent l'avocat des parents de l'enfant, Me Fabien Rajon. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a en effet accédé sa demande et pour la première fois, il sera présent au cours de l'audition du suspect et pourra prendre part à son interrogatoire. L'ancien maître-chien est toujours détenu dans une unité psychiatrique dépendant de la prison de Lyon-Corbas.