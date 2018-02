Affaire Maëlys : les recherches terminées, la quasi-totalité de la dépouille de la fillette retrouvée

Au lendemain des aveux de Nordahl Lelandais, qui les avait conduits sur les lieux où il a enterré le corps de Maëlys fin août dernier, les enquêteurs ont retrouvé ce jeudi la quasi-totalité de la dépouille de la fillette, a annoncé une source proche de l’enquête à LCI. Stoppées mercredi soir en raison de la nuit après la découverte d'un os et du crâne, les recherches avaient repris dans la matinée près des villages de Saint-Franc et Attignat-Oncin, en Savoie. Elles sont désormais terminées. Les vêtements et une chaussures de la fillette ont aussi été récupérées, a indiqué le procureur de Grenoble.





Retrouver l'intégralité de ces ossements était fondamental pour l'enquête. "Leur analyse permettra sans doute de comprendre ce qui s’est passé. L’autopsie, même partielle, peut permettre d’établir si des coups ont été donnés ou un objet contondant utilisé", expliquait à LCI une source proche de l’enquête après les premières découvertes.