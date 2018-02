Affaire Maëlys : sa mère publie un message bouleversant

En Isère, les recherches ont pris fin ce jeudi 15 février 2018, soit vingt-quatre heures après les aveux de Nordahl Lelandais. Des dizaines de gendarmes et d'experts ont sillonné l'endroit où les restes de Maëlys ont été retrouvés. Sur son compte Facebook, la mère de la fillette a posté un message bouleversant. "Maëlys va te hanter jours et nuits dans ta prison", a-t-elle écrit, s'adressant notamment à l'ancien militaire, qui a admis avoir tué "involontairement" la petite fille de neuf ans.



