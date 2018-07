Affaire Sarah Halimi : le suspect irresponsable de ses actes au moment du meurtre ?

Le suspect, mis en examen il y a un an pour meurtre, est "inaccessible à une sanction pénale. Il est réadaptable mais les soins seront longs et difficiles", ajoutent-ils, jugeant également que son état de santé ne permet pas d'envisager une détention ordinaire. "Cette deuxième expertise, qui n'avait même pas été demandée par la défense, contredit entièrement le premier rapport judiciaire" de l'expert psychiatre Daniel Zagury, a déploré Me Gilles-William Goldnadel, avocat de la belle-soeur de Sarah Halimi.





Si elle devait être confirmée, l'expertise viendrait compliquer un dossier déjà difficile, où se discute la question de l'antisémitisme dans le mobile. D'abord mis de côté, au grand regret de la communauté juive, il avait ensuite été retenu par la juge en charge de l'affaire, à la fin du mois de février.