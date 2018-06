Affaire Tariq Ramadan : pas de troisième inculpation pour viol

Préalablement à l'audition de Tariq Ramadan, mis en examen dans deux autres affaires similaires, l'accusation avait fait verser au dossier une robe noire de sa possession tachée de sperme, pour prouver l'existence de la relation sexuelle. A l'inverse, la défense de l'islamologue avait de son côté déposé "plus de 300 vidéos et plus de 1000 photos" supposées témoigner d'une relation consentie entre l'intellectuel et cette femme. Suffisant, en tout cas, pour que les juges décident de ne pas l'inculper.





Détenu à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes depuis février, Tariq Ramadan, 55 ans, est déjà mis en examen pour deux autres faits de viol. L'un est porté par la militante laïque, ancienne salafiste et admiratrice de ce dernier, Henda Ayari. Celle-ci, qui a situé les faits en avril puis en mai 2012, subit depuis une vague de harcèlement de la part de partisans de Ramadan l'accusant de mentir. Une deuxième plainte, émanant de "Christelle", pour des faits datant de 2009. Chacune dépeint des agissements d'une grande violence. Une quatrième plainte, inscrite en Suisse, attend encore d'être versée au dossier français.