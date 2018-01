Affaire Théo : la réintégration de trois des quatre policiers mis en cause provoque la colère de la famille

"Comment voulez-vous qu'on respecte l'uniforme ? Quel message on doit comprendre ?", a réagi Eleonore Luhaka, la soeur aîné de Théo, à nos confrères de l'AFP. Autant de questions qui ne trouvent pas de réponse du côté de la défense. "Comment peut-on laisser faire cette chose-là ? On est en attente de justice, nous, et de voir que personne ne s'indigne, c'est ce qui me révolte le plus (...) La police se doit d'être exemplaire", a-t-elle ajouté.