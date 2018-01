Affaire Théo : souffrant toujours de séquelles, le jeune homme attend une justice "exemplaire"

En attendant son procès, Théo continue de monter des projets. "Ma famille et moi avons toujours été dans l’optique d’aider les jeunes. [...] On a des projets, qui prennent forme. Depuis 2011, mes frères et moi, on essaie de réaliser un projet autour du football, parce que c’est ce qui rassemble. Mais ce ne sera pas uniquement centré sur le foot, on veut aussi développer des formations et donner une chance aux jeunes qui veulent réussir ou se réinsérer."