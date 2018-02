Affaire Troadec : l'auteur présumé a "exprimé des regrets" mais croit toujours à l'existence d'un trésor"

Mardi dernier, Hubert Caouissin a été entendu pour la quatrième fois par les magistrats instructeurs. "Les interrogatoires se font par thème. Il y a eu d’abord le scénario du meurtre, ensuite le rapatriement des corps, après la scène de Pont-de-Buis, et là, il était question du contexte : motivations, contexte familial, or et trésor.. . . Et Monsieur Caouissin a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées. Mais je ne peux rien dire de plus", soutient Me Larvor.





Lors des premiers interrogatoires, Hubert Caouissin avait indiqué avoir frappé les victimes avec un pied-de-biche (qui n'a jamais été retrouvé), dont il s’était emparé sur place, après avoir été surpris par Pascal et Brigitte Troadec dans leur maison d’Orvault. S’il a reconnu avoir tué le couple et ses enfants, le suspect a nié toute intention ou préméditation. "Une version à laquelle Me Cécile de Oliveira, qui soutient les intérêts des proches de Brigitte Troadec, n’a jamais cru", rappelle Presse Océan dans ses colonnes. "L’enquête est sérieuse et complète. Il faudra encore attendre plusieurs mois avant d’obtenir des vérités scientifiques, dans ce dossier", a indiqué l’avocate à nos confrères.





Me Larvor espère, lui aussi, des vérités scientifiques. "Nous attendons que le dossier s’enrichisse des résultats des différentes expertises réalisées, des expertises ADN notamment", précise-t-il.