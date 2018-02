Affaire Troadec : "Un Suisse a voulu racheter ‘la ferme de l’horreur’"

Six ans après l’affaire Dupont de Ligonnès, l’affaire Troadec n’était pas sans rappeler ce dossier macabre. Il y a près d’un an, dans la nuit du 16 au 17 février 2017, Pascal et Brigitte Troadec, 49 ans, et leurs deux enfants Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans étaient assassinés dans la maison familiale d’Orvault, en Loire Atlantique.





Trois semaines plus tard, le 6 mars 2017, le beau-frère de Pascal Troadec était mis en examen et écroué pour "assassinats » et "atteinte à l'intégrité d'un cadavre" après avoir reconnu les homicides. Sa compagne, Lydie Troadec, sœur du père de famille assassiné, avait elle été mise en mise en examen pour "modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres". Placée elle aussi en détention provisoire, elle a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire en juillet dernier.