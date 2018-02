Affaires Maëlys et Arthur Noyer : les enquêteurs s'intéressent à l'activité de Lelandais sur les sites de rencontres

Depuis ce témoignage, les enquêteurs tentent de dresser la liste des personnes que cet ancien maitre-chien aurait pu rencontrer via des sites de rencontres homosexuelles. Objectif : savoir si certains d'entre eux ont été portés disparus ces derniers mois. Car la façon dont Lelandais a abordé le témoin spontané n'est pas sans rappeler le modus operandi dans l'affaire Noyer : ce caporal, dont les ossements ont été découverts en décembre, aurait été pris en stop par Lelandais à la sortie d'une boite de nuit en avril dernier. Au total, les enquêteurs plancheraient sur une quinzaine de dossiers relatifs à des disparitions.





Une source contactée par l'AFP avait avancé fin décembre l'hypothèse d'un "prédateur sexuel" en évoquant des affaires similaires dans la zone, notamment celles de trois "hommes jeunes, disparus après des soirées festives", comme Arthur Noyer. D'autres dossiers non élucidés ont été réétudiés dans la région et là où Nordahl Lelandais a vécu dans le passé. "Le recensement n'a pas encore été fait mais nous avons déjà été contactés par des enquêteurs et des magistrats", indique une source proche de l'enquête.