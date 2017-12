Armée à 19 ans, manipulateur, Jekyll & Hyde... : ce que l'on sait du parcours et de la vie de Nordahl Lelandais

Depuis l’affaire Maëlys, la famille de Nordahl Lelandais n’a cessé de le défendre. Interrogée par LCI/TF1 début septembre, sa mère, Christiane Lelandais déclarait : "C’est impossible qu’il fasse une chose pareille. C’est impossible. On cherche un coupable et on trouve un jeune homme parce que quand il était jeune il a fait des bêtises, des petites bêtises et là maintenant, on trouve le coupable, voilà".





Après une visite en prison début octobre, sa mère rapportait à RTL les propos tenus par son fils au cours du parloir : « "Il m'a dit : 'Mais maman, je te le jure, je te l'assure', les yeux dans les yeux. Je le crois. S'il était coupable de quelque chose, il aurait la tête qui changerait. Il serait différent. Il ne pourrait pas me mentir jusqu'à ce point-là. S'il y avait eu le moindre doute, je l'aurais ressenti. Mais là, non. On s'est embrassés, on s'est pris dans les bras et on était heureux tous les deux».





Son père a lui aussi toujours soutenu que son fils était innocent. Début décembre encore, estimant que les enquêteurs n’avaient "pas de preuve", il répétait sur RTL : "C'est un garçon qui est très gentil, qui aime bien les enfants. Jamais, jamais il ne ferait une chose comme ça".