Agression antisémite à Sarcelles : la communauté juive s'inquiète

Un garçon de huit ans qui portait une kippa a été agressé lundi soir à Sarcelles. Cet acte antisémite a suscité l’indignation de la classe politique dont le président de la République et le Premier ministre. La communauté juive y voit le symbole d’une recrudescence de l'antisémitisme. Notons que quelques jours auparavant, une adolescente juive avait été également frappée en pleine rue.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.