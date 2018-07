Agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne : les deux frères condamnés à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison ferme

Deux frères, âgés de 24 et 27 ans, ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi devant le tribunal de Meaux pour avoir passé à tabac, mercredi 4 juillet, un couple de policiers, le tout devant leur petite fille, à Othis (Seine-et-Marne). Le parquet a requis à leur encontre des peines de trois et quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois et trois ans ferme. Mais le tribunal est allé encore plus loin en condamnant finalement le premier agresseur à 6 ans dont 18 mois avec sursis, et le second à 4 ans dont 6 mois avec sursis, les deux décisions étant assorties de l'interdiction de contacter les victimes et de l'obligation de les indemniser.





Les deux hommes avaient été interpellés vendredi 6 et samedi 7 juillet, avant d'être présentés au parquet ce dimanche, après avoir choisi de garder le silence durant leur garde à vue. L'agression avait suscité l'indignation de l'ensemble de la classe politique, après sa révélation, jeudi 5 juillet. "Pas de mots assez durs pour l'ignominie et la lâcheté des deux voyous qui ont agressé [...] un couple de policiers en dehors de leur service sous les yeux de leur petite fille. Ils seront retrouvés et punis", avait affirmé Emmanuel Macron sur Twitter.