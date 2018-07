Agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne : les deux suspects gardent le silence durant leur garde à vue

Les faits remontent au mercredi soir, un peu plus tôt dans la semaine. Le couple de policiers -une brigadière de 35 ans en poste à Aulnay-sous-Bois et son compagnon, 31 ans, également policier en Seine-Saint-Denis- sortent de chez des amis, à Othis en Seine-et-Marne. Alors qu'ils installent leur fille de 3 ans dans la voiture, deux hommes à bord d'un véhicule les interpellent et commencent à injurier la jeune femme, a relaté à l'AFP une source policière. "Ils les ont croisés par hasard et ils ont reconnu la policière qui les avait contrôlés à Aulnay-sous-Bois", selon cette même source.