Agressions sexuelles sur mineures en série à Lens : un homme qui se faisait passer pour un policier interpellé

Il se faisait passer pour un policier afin de piéger ses victimes. Un homme, soupçonné d’avoir agressé et violé une vingtaine de filles mineures durant les dernières semaines dans la région de Lens (Pas-de-Calais), a été arrêté, indique le parquet de Béthune, confirmant une information d’Europe 1. Il doit être déféré devant un juge d’instruction ce vendredi après-midi, des chefs d'agressions sexuelles sur mineures et exhibition sexuelle, et devrait être placé en détention provisoire.

Au moment des faits, qui se sont déroulés entre septembre 2017 et avril 2018, l’homme de 37 ans circulait à vélo, vêtu d'un t-shirt siglé "POLICE" et équipé à la ceinture d'une arme factice. Il abordait ainsi des jeunes filles et leur faisait croire qu’il était policier. Sous prétexte d’un contrôle anti-drogue, il se livrait alors à des attouchements sexuels.