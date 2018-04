Ain : après la disparition inquiétante de Freddy, 14 ans, la police lance un appel à témoins

La dernière fois que les parents de Freddy Morel ont vu leur fils de 14 ans, c’était dimanche, aux alentours de 13h30. L’adolescent avait enfourché son vélo pour un entraînement de triathlon, consistant en un aller-retour entre Bourg-en-Bresse et Lyon. Le jeune homme était parti sans téléphone portable. Il n’a plus donné signe de vie depuis. Et, ce lundi, la police nationale émet un appel à témoins pour retrouver sa trace.