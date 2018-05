Air France : le pari perdu de Janaillac

Alors que la grève persiste au sein d'Air France, on estime à 300 millions d'euros les pertes au cours de ces treize jours de grève. Afin de stopper le mouvement des salariés, Jean-Marc Janaillac a proposé une augmentation salariale de 7% de 2018 à 2021. Cependant, la majorité des grévistes s'est prononcée contre cet accord. Le PDG a donc annoncé sa démission ce vendredi 4 mai 2018. Il a également regretté un immense gâchis.



