Aisne : un homme au comportement "étrange" meurt après un tir de taser

Aucune précision n’est faite du nombre de tirs. "Les premières investigations permettent de déterminer qu'on est dans le cadre et la distance réglementaire et qu'il n'y a pas de mauvaise manipulation", a néanmoins précisé le parquet à l'AFP. "Rien ne permet de dire non plus à ce stade que cet homme relevait d'une éventuelle radicalisation islamiste".





L'autopsie sera pratiquée mardi matin. Elle devra notamment évaluer si cet homme, inconnu des services de police, était sous l'emprise de stupéfiants. L'enquête devrait également dire s’il avait des antécédents psychiatriques. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour "déterminer les causes de son décès", l'autre à la SR d'Amiens et à la BR de Laon sur "les actes qu'il a commis".