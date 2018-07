Alexandre Benalla : un badge d'accès à l'Assemblée nationale fait polémique

Le dossier du collaborateur d'Emmanuel Macron identifié en train de molester un manifestant le 1er mai 2018 n'en finit pas de perturber le travail des parlementaires. L'examen de la révision constitutionnelle a même été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le 21 juillet 2018, un autre élément sur l'affaire a été dévoilé. Alexandre Benalla disposerait d'une accréditation du plus haut niveau au Palais Bourbon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.