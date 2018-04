Alicia, 14 ans, étranglée près de Toulouse : deux hommes, dont son petit ami, toujours en garde à vue

Effroyable affaire à Beauzelle (Haute-Garonne) où une jeune fille a été retrouvée agonisante dans le lit-coffre d'une maison. Alicia, 14 ans, n'a pu être sauvée, elle est décédée quelques heures après son transport à l'hôpital de Purpan. Sa mort est "la conséquence d'une asphyxie secondaire à une strangulation et/ou une suffocation", a expliqué le procureur de la République de Toulouse, Pierre-Yves Couilleau, au cours d'une conférence de presse laissant entrevoir le calvaire enduré par la jeune fille.





Une jeune fille qui n'avait pas l'habitude de rentrer tard ou de ne pas prévenir ses parents. Alors, quand son père et sa belle-mère n'ont pas vu revenir Alicia à qui ils avaient donné l'autorisation d'aller passer une soirée chez des amis, ils se sont très vite inquiétés. À Beauzelle, au nord de Toulouse, où elle était censée avoir passé la soirée, l'occupant du logement où elle devait se trouver leur a expliqué qu'elle venait de partir. Il est alors 22h43, note le procureur.





Le père et la belle-mère préviennent la gendarmerie. Sur leur chemin, quelques minutes plus tard, ils croisent une patrouille à laquelle ils font de nouveau part de leurs craintes. Les gendarmes décident alors de se rendre chez l'occupant du logement qui leur livre le même récit : Alicia est partie de son domicile un peu plus tôt dans la soirée.