Alicia, 14 ans, étranglée et violée près de Toulouse : un homme de 19 ans mis en examen

ENQUÊTE - Une adolescente de 14 ans a été découverte étranglée dans le lit-coffre d'une maison à Beauzelle, près de Toulouse. Elle est décédée quelques heures plus tard après son transport à l'hôpital. Un homme âgé de 19 ans a été mis en examen pour "meurtre" et "viol ". Le petit ami de la victime a, lui, été mis hors de cause.